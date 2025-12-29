Podcast
Tamaulipas

Frente frío 25 deja daños y fuertes vientos en Tamaulipas

El frente frío 25 provocó caída de árboles y postes, semáforos dañados y afectaciones navideñas en Tamaulipas, con vientos de hasta 95 km/h

  • 29
  • Diciembre
    2025

Árboles, anuncios y postes derribados, además de semáforos descompuestos y algunos adornos navideños, son parte de los daños provocados por el ingreso del frente frío número 25 de la temporada, el cual arribó a Tamaulipas impulsado por aire ártico, lloviznas y lluvias ligeras dispersas, evento “Norte” con rachas de 55 a 75 km/h, y en el Golfo de México, vientos de 75 a 95 km/h con oleaje de 3 a 5 metros y un descenso térmico de moderado a fuerte.

Frente frío provoca daños menores a infraestructura en Victoria.jpg

Denuncian daños materiales por ráfagas de viento

Los árboles caídos se registraron en la Plaza del 8 Juárez, otro cayó encima de un vehículo de reciente modelo en el 7 Ceros Hidalgo, otro en el 28 Bravo y uno más sobre la Avenida 17 y el más grande sobre la Avenida Tamaulipas con calle Veracruz, a la altura de la calle 8, afortunadamente solo se registraron daños materiales.  

Frente frío provoca daños menores a infraestructura en Victoria.jpg

Los semáforos descompuestos se presentaron el 9 Hidalgo, 9 Boulevard Parexedis Balboa, a la altura del puente de la Colonia Moderna, en la Avenida Tamaulipas y José Sulaimán, entre otros. 

En el emblemático Paso Méndez, provocó algunos daños en las casitas y arreglos navideños, además de una gran cantidad de palmeras y ramas caídas. 

Frente frío provoca daños menores a infraestructura en Victoria.jpg

Otro poste cayó con todo y transformador cayó sobre el barandal de un domicilio en el Fraccionamiento Villarreal, en el 19 y 20 Sierra Madre.   

Cabe señalar que el aire frío persistirá hasta el miércoles y temperaturas en ascenso gradual a partir del próximo jueves.


