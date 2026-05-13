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Invitan a U2 a tocar en el Zócalo tras grabar video en CDMX

La invitación fue realizada por Clara Brugada, quien compartió en redes sociales un video y fotografías junto a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr

  • 13
  • Mayo
    2026

U2 podría regresar a México por la puerta grande.

Luego de grabar en el Centro Histórico de la Ciudad de México el videoclip de su nuevo tema “Street of Dreams”, la banda irlandesa recibió una invitación oficial para presentarse en el Zócalo capitalino.

La invitación fue realizada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien compartió en redes sociales un video y fotografías junto a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.

Clara Brugada invita a U2 al Zócalo

En el mensaje difundido en redes, Brugada extendió formalmente la invitación a la agrupación para ofrecer un concierto en la plaza pública más importante del país.

“Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza que es el Zócalo. Son bienvenidos, nos encantaría mucho”, expresó la mandataria capitalina.

Por su parte, Bono respondió de manera cordial y aseguró que a la banda le gustaría arrancar su próxima gira mundial en la Ciudad de México.

“Nos gustaría comenzar nuestra nueva gira en Ciudad de México”, comentó el vocalista.

La alcaldesa destacó además que la capital mexicana es una ciudad abierta al mundo y con una fuerte tradición cultural y musical.

U2 grabó “Street of Dreams” en el Centro Histórico

La agrupación sorprendió a decenas de personas luego de grabar escenas del videoclip de “Street of Dreams” en calles del Centro Histórico.

Durante la filmación, Bono y compañía interpretaron el tema sobre el techo de un autobús escolar intervenido con graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol, mientras recorrían diversas calles de la zona.

La grabación generó gran expectativa entre fans y turistas, especialmente después de que algunos seguidores fueran invitados mediante correos electrónicos enviados a suscriptores oficiales de la banda para participar como extras en el rodaje.

El nuevo álbum de U2 llegará este año

“Street of Dreams” formará parte del próximo álbum de estudio de U2, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este 2026.

La producción llegará después del EP “Days of Ash”, publicado por sorpresa en febrero pasado y conformado por seis canciones inspiradas en la situación política y social global.

La banda irlandesa explicó anteriormente que ese material representó una respuesta artística a diversos conflictos internacionales y una dedicatoria a quienes luchan por la libertad.


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