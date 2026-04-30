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Coahuila

Celebra 'Reno Taxi' 15 años llevando dulces y juguetes a niños

David Rincón Villaseñor explicó que esta iniciativa busca llevar alegría a niñas y niños a través de recorridos donde reparte dulces y regalos

  • 30
  • Abril
    2026

Con dulces, juguetes y mensajes de ánimo, el conocido “Reno Taxi” de Saltillo recorre este 30 de abril distintos municipios de Coahuila para celebrar el Día del Niño, en una tradición que cumple ya 15 años consecutivos.

Su creador, David Rincón Villaseñor, explicó que esta iniciativa busca llevar alegría a niñas y niños sin importar su condición social, a través de recorridos donde reparte bolos, regalos y momentos de convivencia.

Indicó que durante esta jornada visitará municipios como Parras de la Fuente, General Cepeda y Ramos Arizpe, además de realizar actividades en Saltillo, con el objetivo de llegar al mayor número de menores posible.

Rincón Villaseñor señaló que el proyecto nació como una forma de apoyar a la comunidad y con el paso del tiempo se ha consolidado como una tradición, impulsada por valores como la solidaridad y el servicio.

Este año, la actividad también tiene un significado especial para él, tras la reciente pérdida de su hermano, quien lo acompañaba en estas jornadas, por lo que decidió continuar con más motivación.

“El mensaje es que los niños disfruten su día, que convivan con su familia y que le echen ganas a la escuela, porque ellos son el futuro”, expresó.

El conductor del “Reno Taxi” adelantó que tras esta celebración continuará con otras actividades sociales, como los próximos recorridos para el Día de las Madres en distintas regiones del estado, manteniendo el compromiso de apoyar a la ciudadanía.


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