Liam Neeson sorprende con su lado cómico en su nueva película

Liam Neeson puede ser un padre entusiasmado en ayudar a su hijastro adolescente a conquistar a la niña de sus sueños o un papá que desesperado que busca a su hija, sin embargo en ¿Y dónde está el policía? quedó demostrado que también puede hacer muy buena comedia.

La cinta, cuarta de la franquicia que fue protagonizada por el legendario Leslie Nielsen, ahora presenta al hijo del protagonista, el teniente Frank Drebin Jr., quien busca seguir los pasos de su padre, combatiendo el crimen en la ciudad de Los Ángeles.

Dirigida por Akiva Schaffer y producida por Seth MacFarlane, ¿Y dónde está el policía? reúne un elenco encabezado por Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Liza Koshy y Danny Huston, entre otros.

Neeson señaló que lo atrajó el guion, cargado de un humor simple e irreverente, aunque dudó si realmente podría hacer una película completa para hacer reir.

“El guion es una de las cosas más tontas que he visto en mi vida”, declaró. “He hecho un par de sketches para televisión on Colbert y Ricky Gervais, pero eran dos o tres minutos; me puse nervioso de tener que hacer un largometraje, pero al final fue sencillo porque está lleno de chistes graciosos, chistes visuales que hacen fácil que la gente se ría”.

La película cargada de sátira, humor negro, ironía y situaciones delirantes hace muchos guiños a sus tres predecesoras, por lo que los fans de la saga sentirán la unión de la franquicia.

Anderson destacó que disfrutó mucho compartir créditos con Neeson, gracias a que desde el inicio hubo gran química entre ellos, lo que ha desatado rumores de que su romance traspasó la pantalla.

“Creo que tengo un amigo para siempre en Liam, y definitivamente tenemos una conexión muy sincera, muy amorosa, y él es un buen tipo”, declaró la actriz.

