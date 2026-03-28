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Escena

Ginny Hoffman celebra prisión de Héctor Parra

En sus declaraciones, también se refirió a Daniela Parra, hija del actor, al expresar su deseo de que logre alejarse de la influencia de su padre.

  • 28
  • Marzo
    2026

La actriz Ginny Hoffman volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras emitir nuevas declaraciones sobre el caso legal de Héctor Parra, al asegurar que se siente tranquila con la situación actual del actor, quien permanece en prisión.

¿Qué dijo sobre el proceso legal?

Hoffman afirmó que, desde su perspectiva, se ha hecho justicia en el caso que involucra a su hija Alexa, quien denunció al actor por abuso y corrupción de menores. La actriz subrayó que mantiene su confianza en las autoridades y en las resoluciones derivadas del proceso.

En sus declaraciones, también se refirió a Daniela Parra, hija del actor, al expresar su deseo de que logre alejarse de la influencia de su padre, al considerar que esto podría ser positivo para su desarrollo personal.

Conflicto familiar sigue generando reacciones

Estas posturas se dan en medio de un conflicto familiar ampliamente mediatizado, en el que Daniela ha defendido públicamente a su padre, lo que ha provocado una división de opiniones entre usuarios en redes sociales.

Un caso que se mantiene vigente

El caso continúa como uno de los más controversiales en el espectáculo en México, marcado por las posturas encontradas entre las partes involucradas y el impacto mediático que ha sostenido desde su inicio.


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