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Internacional

Netanyahu ordena ampliar presencia militar al sur de Líbano

El hecho de que Israel amplíe su dominio en el sur del Líbano responde a que el grupo chií libanés Hezbolá aún cuenta con la capacidad de lanzar cohetes

  • 29
  • Marzo
    2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este domingo "ampliar aún más la zona de seguridad existente" al sur de Líbano.

De acuerdo con un video publicado en redes sociales, Netanyahu afirmó que dicha instrucción corresponde a la ampliación de la seguridad, para contrarrestar el riesgo para los ciudadanos.

"Desde mi declaración del Comando Norte:

Acabo de ordenar ampliar aún más la franja de seguridad existente. Estamos decididos a cambiar la situación en el norte de raíz y a devolver la seguridad a los residentes del norte.

No toleraremos una realidad de amenaza continua sobre nuestros asentamientos y ciudadanos. Continuaremos actuando con fuerza, determinación y responsabilidad hasta lograr el objetivo."

El hecho de que Israel amplíe su dominio en el sur del Líbano responde a que el grupo chií libanés Hezbolá "aún conserva la capacidad residual de lanzar cohetes", lo que hizo que, junto a comandantes y altos cargos, decidieran abordar hoy la manera de "eliminar" esta amenaza.

El mandatario enumeró otros lugares ocupados por el Ejército israelí como ejemplos de cómo ha cambiado "el rostro de Medio Oriente" y la seguridad para Israel.

"Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando y hemos creado tres cinturones de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde la cima del Monte Hermón hasta Yarmuk. En Gaza, en más de la mitad del territorio de la Franja"

Israel despliega más tanques e infantería al sur de Líbano

El Ejército de Israel confirmó el pasado jueves que los tanques e infantería de la División 162 ya operan en el sur del Líbano, donde Israel ocupa territorio y realiza incursiones terrestres, sumándose a las fuerzas de otras dos divisiones.

"Tras dos años de combate en la Franja de Gaza y una vez finalizados los preparativos para su próximo despliegue en el Frente Norte, la división 162 operará ahora en zonas clave del sur del Líbano con el objetivo de reforzar la posición defensiva avanzada", detalló el Ejército

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El despliegue de esta división incluyó la brigada 401, formada con tanques Merkava, y la Brigada de Infantería Nahal, centrada en combates cuerpo a cuerpo.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus casas hasta que tengan "seguridad" los ciudadanos del norte de Israel. Sin embargo, aseguró que será Israel quien controle el territorio del sur hasta el río Litani, lo que equivale a alrededor de un 8 % de territorio libanés.

 

 

 

 

 


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