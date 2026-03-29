Golpe petrolero sacude India; dispara inflación por Medio Oriente

India enfrenta un escenario de creciente presión inflacionaria y riesgos a la baja en su crecimiento económico, ante el encarecimiento energético y las disrupciones en el comercio global provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con el más reciente informe económico del gobierno indio, la previsión de crecimiento, ubicada entre 7.0 y 7.4%, podría verse afectada por el alza en los costos de energía y transporte.

Este fenómeno responde, en gran medida, a la interrupción de rutas clave por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, lo que ha encarecido insumos fundamentales para la economía.

En este contexto, la inflación emerge como uno de los principales focos de preocupación.

El aumento en los precios de los energéticos no solo impacta directamente a los consumidores, sino que también presiona las cadenas de suministro y los costos de producción.

El propio informe advierte que esta situación “está suscitando preocupación por la inflación y el crecimiento en la India”, en un entorno global ya marcado por la incertidumbre.

Además, los desequilibrios externos comienzan a profundizarse.

Déficit alcanza 1.3% del PIB; podría ampliarse para el próximo ejercicio fiscal

El déficit por cuenta corriente, que ya alcanzó 1.3% del PIB en el último trimestre reportado, podría ampliarse de forma significativa en el próximo ejercicio fiscal, reflejando una mayor dependencia de importaciones energéticas más costosas.

Así, la economía india se coloca en una posición vulnerable ante un conflicto que, aunque geográficamente distante, tiene efectos directos sobre su estabilidad macroeconómica.

En los próximos meses, los datos económicos serán clave para determinar si se trata de un impacto transitorio o del inicio de una presión estructural más prolongada sobre crecimiento e inflación.

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