Elenco de Super Mario Galaxy presentes en el GP de Japón

El Gran Premio de Japón 2026 no solo tuvo como protagonistas a los pilotos, sino también a figuras de Hollywood, luego de que el elenco de The Super Mario Galaxy Movie sorprendiera con su presencia en el paddock del circuito de Suzuka.

La carrera, correspondiente a la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, fue ganada por Kimi Antonelli, quien se impuso sobre Oscar Piastri y Charles Leclerc.

Anya Taylor-Joy, Jack Black, Brie Larson, Charlie Day, Benny Safdie, Keegan Michael Key and Chris Pratt - the Super Mario Galaxy Movie cast at the start of the #JapaneseGPpic.twitter.com/Uz0OsORiDB — best of anya taylor-joy (@anyafolders) March 29, 2026

En tanto, el argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 16.

El ambiente en Suzuka se transformó en una pasarela de celebridades con la llegada de actores como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Brie Larson, Charlie Day, Keegan-Michael Key y Benny Safdie, quienes forman parte del elenco principal de la nueva cinta.

La visita se dio días después de la premiere en Japón, donde también participaron figuras como Donald Glover, Issa Rae y Luis Guzmán.

Durante su estancia en el circuito, los actores convivieron con pilotos y equipos, destacando su paso por el garaje de la escudería Ferrari, donde incluso posaron junto a Lewis Hamilton y Leclerc.

Anya Taylor-Joy se roba los reflectores

Una de las figuras más comentadas fue Anya Taylor-Joy, quien causó sensación tanto por su estilo como por su cercanía con los fans y medios.

La actriz, conocida por su papel en The Queen's Gambit, lució un atuendo negro con detalles de color y lentes oscuros, además de portar su acreditación en la muñeca.

Durante una breve entrevista con el periodista Juan Fossaroli, sorprendió al responder en español con un “Perdón, amor”, lo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por su parte, Jack Black llamó la atención con su carisma y sentido del humor, posando de manera divertida ante las cámaras, mientras que Brie Larson disfrutó del evento con un look sobrio y elegante.

Otros actores como Charlie Day y Keegan-Michael Key también fueron captados recorriendo el paddock y observando de cerca el inicio de la carrera.

La presencia del elenco forma parte de la gira promocional de la película, secuela de Super Mario Bros.: La película, producida por Illumination y Nintendo, que se estrenará el 1 de abril de 2026.

La Fórmula 1 continúa consolidándose como un escaparate global que trasciende el deporte, integrando entretenimiento, cultura y figuras internacionales en cada una de sus fechas.

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