Lisa Kudrow revela tensiones con guionistas de ‘Friends’

La actriz Lisa Kudrow, conocida por interpretar a Phoebe Buffay en la serie Friends, aseguró en una reciente entrevista con The Times de Londres que durante las diez temporadas del programa enfrentó comentarios inapropiados por parte del equipo de guionistas, compuesto mayoritariamente por hombres.

Kudrow señaló que, en ocasiones, el ambiente detrás de cámaras era “desagradable”, especialmente durante la grabación frente a audiencia en vivo.

De acuerdo con la actriz, algunos guionistas criticaban duramente al elenco cuando los actores cometían errores en sus líneas, utilizando expresiones ofensivas fuera del set.

También afirmó que, durante las jornadas de escritura, algunos miembros del equipo conversaban en privado sobre fantasías sexuales relacionadas con las protagonistas femeninas del programa.

Contexto de la producción

Kudrow describió que el equipo de guionistas trabajaba hasta altas horas de la madrugada debido a las exigencias de producción, lo que, según ella, generaba un ambiente de trabajo intenso y, en ocasiones, conflictivo.

Sin embargo, la actriz también indicó que optaba por no prestar atención a estos comportamientos, ya que ocurrían fuera del espacio de grabación.

Las declaraciones se suman a señalamientos previos sobre el entorno laboral en la serie. A inicios de los años 2000, la exasistente Amaani Lyle presentó una demanda contra Warner Bros.

Television alegando conductas inapropiadas en la sala de guionistas, incluyendo comentarios de carácter sexual y racista.

El caso fue desestimado por la Corte Suprema, que consideró que las expresiones denunciadas formaban parte del ambiente laboral.

Friends, emitida por la cadena NBC, se convirtió en una de las comedias más populares de la televisión y consolidó a su elenco principal como figuras internacionales del entretenimiento.

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