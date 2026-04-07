'Live Forever' de Oasis, mejor canción británica de la historia

La icónica canción Live Forever, de Oasis, fue elegida nuevamente como la mejor canción británica de todos los tiempos en la encuesta anual Best of British 500 de Radio X, consolidando su legado como uno de los himnos más importantes del rock.

El tema, lanzado en 1994 como parte del álbum Definitely Maybe, ocupa el primer lugar por cuarto año consecutivo, un logro que refleja tanto su impacto histórico como su vigencia entre nuevas generaciones.

Oasis domina el ranking

El listado de este año volvió a estar fuertemente marcado por la presencia de Oasis, que colocó varias canciones en los primeros puestos. En la segunda posición se mantiene Bohemian Rhapsody, de Queen, mientras que el tercer lugar fue para I Am The Resurrection, de The Stone Roses.

Además, otros temas de Oasis como “Slide Away” y “Champagne Supernova” también destacaron en el Top 5, confirmando el dominio del grupo de Manchester en la preferencia del público.

El renovado furor por Oasis ha sido clave en este reconocimiento. Su esperada reunión y la exitosa gira de 2025 reactivaron el interés mundial por su catálogo, fenómeno que muchos ya denominan el “verano de Oasis”.

Este resurgimiento no solo atrajo a fans de la vieja guardia, sino que también acercó su música a nuevas audiencias, impulsando nuevamente a “Live Forever” a la cima del ranking.

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El origen de un himno

La canción fue escrita por Noel Gallagher a inicios de los años 90, incluso antes de integrarse formalmente a la banda liderada por su hermano, Liam Gallagher.

Inspirada en una etapa personal compleja, “Live Forever” surgió como una respuesta directa al tono pesimista del grunge estadounidense de la época.

Noel buscaba transmitir un mensaje opuesto: optimismo, ambición y la idea de que la vida tiene valor, incluso en circunstancias adversas.

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El resultado fue una canción que habla de superación, identidad y trascendencia, con una de las líneas más recordadas del rock: “Maybe I don’t really want to know”.

“Live Forever” no solo marcó un punto de inflexión creativo para la banda, sino que también fue determinante para su despegue.

La canción ayudó a convencer a la discográfica Creation Records de apostar por Oasis, tras ser escuchada por el productor Alan McGee.

Desde entonces, el tema se convirtió en un pilar del britpop y en una de las canciones más representativas de la música británica de los años 90.

Más de tres décadas después de su lanzamiento, Live Forever continúa siendo un referente cultural. Su mensaje atemporal y su energía han permitido que siga conectando con audiencias de distintas edades.

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