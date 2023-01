Llega el fin de Panic! At The Disco; estos son los motivos

Una de las agrupaciones del pop rock más estables y reconocidas dentro de la industria, Panic! At The Disco anunció su retiro de los escenarios, para enfocarse en su vida familiar.



Fue a través de un comunicado en la cuenta de Instagram de la agrupación que se dio la noticia que conmocionó a miles de fanáticos, ya que el anunció se da justo en medio de una gira mundial.



Brendon Urie siguió con el nombre del grupo a pesar de ser el único miembro que queda de los miembros originales; aun así, el 19 de agosto de 2022 lanzó el álbum “Viva Las Vengeance”, el cual se convertiría en el último y es del que se desprende una gira por Norteamérica y Europa que concluirá en los próximos meses.

“Espero con ansias esta próxima aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con eso Panic! At The Disco ya no existirá”, declaró.