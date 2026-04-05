Tigres rescata empate vs Chivas previo al Clásico Regio

Tigres Femenil vino de atrás y rescató un empate 2-2 ante Chivas en el Estadio Universitario, en un duelo correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, marcado por dos caras completamente distintas en cada tiempo.

Chivas pega primero y toma ventaja

El conjunto rojiblanco sorprendió desde el arranque con un planteamiento efectivo, logrando reflejarlo en el marcador. Jazmín Casárez abrió el marcador al minuto 13, tras aprovechar una jugada dentro del área que terminó en el fondo de la red.

Antes del descanso, Alicia Cervantes amplió la ventaja al minuto 44, con una definición que dejó sin opciones a la portera Cecilia Santiago, enviando a Chivas al medio tiempo con una cómoda ventaja de 2-0.

Con esta anotación, la delantera rojiblanca suma 160 goles con el conjunto rojiblanco, aumentando su capacidad goleadora al seguir escalando su cantidad de goles como la máxima goleadora de las Chivas.

Tigres reacciona en el segundo tiempo

Para la segunda mitad, Tigres mostró una versión completamente distinta, adelantando líneas y presionando desde los primeros minutos en busca de la remontada.

La reacción se reflejó en el marcador cuando Diana Ordóñez descontó al minuto 58, devolviendo la esperanza al conjunto local.

Con el impulso anímico, las “Amazonas” mantuvieron la presión hasta que María Sánchez marcó el gol del empate al minuto 88, con un disparo que selló el 2-2 definitivo.

Un empate con sensaciones encontradas

El resultado deja distintas lecturas para ambos equipos. Tigres rescata un punto tras ir abajo por dos goles, mientras que Chivas deja escapar una ventaja importante en la recta final del encuentro.

Durante el partido, el conjunto regiomontano mostró mayor insistencia ofensiva, aunque sin contundencia en el primer tiempo, mientras que Chivas fue más efectivo en sus llegadas iniciales.

Así quedan en la tabla general

Tras el empate, Tigres Femenil se mantiene en el cuarto lugar de la tabla general con 34 puntos, consolidándose en zona de Liguilla.

Por su parte, Chivas se ubica en la quinta posición con 32 unidades, manteniéndose también en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Lo que viene para ambos equipos

En la próxima jornada, Tigres disputará el Clásico Regio en el Estadio BBVA el 24 de abril, en un duelo clave en la recta final del torneo.

Mientras tanto, Chivas recibirá a Toluca en el Estadio Akron el mismo 24 de abril, en busca de recuperar terreno en la tabla general.

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