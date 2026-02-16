Reconocen a Coahuila por programa estatal sobre desaparición

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció al estado de Coahuila por la implementación de su Programa en Materia de Desaparición de Personas, al considerarlo un modelo único en el país por colocar a las familias en el centro de las acciones institucionales.

Programa fortalece capacidades estatales frente a desapariciones

De acuerdo con el organismo internacional, el programa fortalece las capacidades del Estado frente a la problemática de la desaparición y responde a las demandas de los colectivos al integrarlos como actores activos en el diseño y seguimiento de las políticas públicas.

Acciones integrales para atender una crisis sensible

El documento estatal tiene como objetivo atender una de las crisis más sensibles del contexto nacional: la desaparición de personas. Para ello, plantea acciones integrales enfocadas en la prevención, búsqueda, identificación y visibilización de los casos, además de abordar causas estructurales que inciden en este fenómeno.

Participación de colectivos y enfoque de derechos humanos

La construcción del programa contó con la participación del Grupo Autónomo de Trabajo, dependencias estatales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo que derivó en una política pública con enfoque de derechos humanos y con mecanismos de coordinación interinstitucional.

En Coahuila operan mesas permanentes de trabajo en las que participan colectivos como Alas de Esperanza, Búscame, Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos A.C., Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, RANADES, Voz que Clama Justicia, Grupo VIDA, así como el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Compromiso del gobierno estatal

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que se dará seguimiento a los compromisos establecidos dentro del programa para avanzar en sus metas y fortalecer la coordinación entre instituciones y colectivos.

Coahuila se posiciona como referente nacional

Con este reconocimiento, la ONU-DH posiciona a Coahuila como una de las entidades que ha desarrollado una estrategia formal con participación directa de las familias para enfrentar la desaparición de personas, en un contexto nacional donde la problemática continúa siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos.

