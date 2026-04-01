Carlos Rivera sorprende con cover mariachi de Taylor Swift

El cantante Carlos Rivera sorprendió a sus seguidores al compartir un inesperado cover de “The Fate of Ophelia”, tema de Taylor Swift, reinterpretado en español y con un estilo completamente mariachi.

El video, publicado en plataformas como TikTok, se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la originalidad de la propuesta y la intensidad emocional de la interpretación.

La adaptación de Rivera no se limita a la traducción de la letra, sino que transforma por completo la canción con arreglos tradicionales que incluyen trompetas, guitarrón y cuerdas.

🚨💬 Carlos Rivera interpreta una versión al estilo mariachi de "The Fate of Ophelia" de Taylor Swift.#SoyFerAvila #ULTIMAHORA #fyp pic.twitter.com/Wkd0tF5IZw — SoyFerAvila (@feravilalozano) April 1, 2026

El resultado es una fusión entre el pop característico de Swift y el sentimiento ranchero mexicano, lo que ha generado reacciones positivas entre los fans.

Algunos usuarios incluso calificaron la versión como “épica” y “emocionante”, mientras otros señalaron que suena “mejor en español y con mariachi”.

Inspirado en lo viral

El cover también cobra relevancia luego de que, meses atrás, se hiciera viral un audio generado con inteligencia artificial que simulaba la voz de Rivera interpretando una canción de Swift.

Ante este contexto, el propio cantante aclaró que su versión no forma parte de un nuevo proyecto musical, sino que decidió sumarse a la tendencia y hacer realidad lo que muchos seguidores imaginaban.

La reinterpretación ha sido bien recibida tanto por seguidores de Rivera como por los llamados “swifties”, quienes destacaron la mezcla cultural entre ambos estilos.

El contraste entre la versión original y la adaptación ha sido uno de los principales puntos de conversación en redes, donde el video continúa acumulando reproducciones.

“The Fate of Ophelia” se ha posicionado como uno de los temas más comentados del repertorio reciente de Taylor Swift, caracterizado por su carga narrativa y emocional.

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