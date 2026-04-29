Peter Jackson, Cate Blanchett y Tilda Swinton presentes en Cannes

El Festival de Cannes convertirá su edición número 79 en un escaparate de diálogo directo entre grandes figuras del cine y el público, al anunciar encuentros especiales con el director Peter Jackson y las actrices Cate Blanchett y Tilda Swinton, del 12 al 23 de mayo en la Costa Azul francesa.

De acuerdo con un comunicado difundido este miércoles por la organización del certamen, Peter Jackson abrirá esta serie de citas el próximo 13 de mayo, apenas un día después de recibir una Palma de Oro de Honor durante la gala inaugural.

El realizador neozelandés, reconocido mundialmente por su trabajo en la trilogía de El Señor de los Anillos, será homenajeado por una trayectoria que marcó un antes y un después en la industria cinematográfica.

Cannes destacó que su adaptación del universo de J.R.R. Tolkien, filmada en Nueva Zelanda, transformó los efectos visuales y expandió el alcance cultural de la fantasía épica en el cine contemporáneo.

Blanchett impulsará voces desplazadas

La actriz australiana Cate Blanchett tendrá su participación el 17 de mayo con una conferencia centrada en la presentación de la segunda generación de cineastas beneficiados por el Displacement Film Fund, una iniciativa enfocada en apoyar a directores refugiados y a creadores que abordan historias relacionadas con el desplazamiento humano.

Con este proyecto, Blanchett refuerza su compromiso con causas humanitarias y con la promoción de nuevas voces dentro de la industria audiovisual internacional.

Por su parte, Tilda Swinton sostendrá su encuentro con asistentes el 21 de mayo, en una participación que genera expectativa luego de que la actriz británica anunciara el año pasado una pausa temporal en su carrera frente a las cámaras para concentrarse en otros proyectos creativos.

Aunque Cannes no detalló el enfoque específico de esta conversación, la presencia de Swinton representa un regreso significativo para una artista estrechamente ligada al festival, donde incluso formó parte del jurado en 2004.

Con estas actividades, el Festival de Cannes no solo apuesta por exhibir producciones cinematográficas de primer nivel, sino también por consolidarse como un espacio de reflexión, intercambio y acercamiento entre artistas consagrados y audiencias globales.

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