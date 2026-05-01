Ordena Corte indemnizar a Diego Luna por uso de imagen

El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de México en favor del actor Diego Luna no solo cierra un litigio de más de una década, sino que establece un precedente relevante sobre el uso comercial de la imagen sin consentimiento en el país.

La resolución obliga a una empresa de bebidas alcohólicas a reparar el daño y pagar una indemnización que no podrá ser inferior al 40% del precio de venta de los productos vinculados con la campaña en la que se utilizó la imagen del actor.

¿Por qué este caso marca un precedente?

El caso se originó en 2011, cuando la imagen de Diego Luna, junto con la de su pareja e hijo menor, fue utilizada sin autorización en una campaña publicitaria de la marca Johnnie Walker. Tras la denuncia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual confirmó la infracción.

A partir de ahí, el proceso avanzó por distintas instancias legales, incluyendo juicios de amparo y revisiones, hasta llegar a la decisión final de la Corte.

“No podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público del producto o servicio relacionado con la infracción”.

El fallo establece que no se permitirán deducciones por costos de producción, comercialización o distribución, lo que refuerza el carácter sancionador de la medida.

¿Qué implica el derecho a la propia imagen?

La Corte subrayó que el derecho a la propia imagen permite a cualquier persona decidir cómo, cuándo y en qué contexto se utiliza su identidad visual. Este principio está vinculado con la dignidad, privacidad, honor e identidad personal.

“De modo que quien infringe la ley no pueda beneficiarse económicamente de haber explotado la imagen ajena”.

Con este criterio, se busca evitar que empresas obtengan ganancias a partir del uso indebido de figuras públicas o privadas sin autorización expresa.

El caso de Diego Luna se suma al de Gael García Bernal, quien en 2021 también obtuvo un fallo favorable de la Suprema Corte por el uso indebido de su imagen en la misma campaña publicitaria.

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