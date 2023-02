Los Premios SAG eligieron a sus favoritos este domingo

El elenco de Todo en todas partes al mismo tiempo celebró su triunfo. La ceremonia de los SAG dio algunos giros inesperados en la carrera rumbo a los Óscares.

La rara favorita de la temporada de premios Todo en todas partes al mismo tiempo, avanzó con firmeza este domingo en los Premios SAG y se llevó no sólo el trofeo de Mejor Elenco y galardones de actuación para Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, sino que también le valió una estatuilla a Jamie Lee Curtis.

Los Premios SAG, del Sindicato de Actores de la Pantalla de Estados Unidos, suelen ser un buen termómetro de los Premios de la Academia y la ceremonia del domingo dio algunos giros inesperados en la carrera rumbo a los Óscares.





Jamie Lee Curtis sorprendió al ganar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Everything Everywhere All at Once imponiéndose ante la favorita, Angela Bassett. Brendan Fraser se llevó el premio a Mejor Actor por La ballena.

Bassett, estrella de la película de Marvel por Black Panther: Wakanda por siempre, había sido la principal contendiente de la categoría por semanas, si no es que meses. Pero Curtis, nominada a su primer premio SAG, fue la ganadora sorpresa.

Visiblemente emocionada, Curtis dijo que llevaba el anillo de bodas que su padre Tony Curtis le dio a su madre Janet Leigh. “Mírenme, soy una ‘nepo baby’”, dijo en referencia al término usado para los hijos de famosos que se ven beneficiados por el nepotismo. “Pero la realidad es que tengo 64 años y esto es increíble”.