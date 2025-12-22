Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_adrian_de_la_garza_juegueton_2025_058e37c968
Nuevo León

Se suma el alcalde Adrián de la Garza al Juguetón 2025

El alcalde de Monterrey realizó una visita a los estudios de INFO 7 para traer regalos a niñas o niños de la ciudad y sumarse al Juguetón 2025

  • 22
  • Diciembre
    2025

Con el firme objetivo de que ninguna niña o niño de la ciudad se quede sin celebrar estas fiestas, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acudió a los estudios de INFO 7 para traer regalos y sumarse al Juguetón 2025.

Cargado de juguetes destinados a llevar alegría a los sectores más vulnerables, el edil regiomontano mostró su lado más humano al sumarse a la campaña "Un regalo, una sonrisa". 

Durante su visita, el alcalde fue recibido por la conductora Lety Benavides, con quien compartió la importancia de la solidaridad ciudadana en esta temporada.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 6.05.22 PM.jpeg

De la Garza destacó que participar en esta colecta es fundamental para fortalecer el tejido social y brindar momentos de esperanza a quienes enfrentan situaciones difíciles.

Con este gesto, la administración de Monterrey reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las campañas sociales que impactan directamente en el bienestar emocional de la infancia regia.

El Juguetón 2025 busca transformar la generosidad de los regiomontanos en experiencias inolvidables para los menores que esperan con ansias la llegada de la Navidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bebe_semar_texas_avioneta_accidente_bda391ae87
Identifican a bebé fallecido en avioneta de la Semar en Texas
Whats_App_Image_2025_12_23_at_12_24_28_AM_a509a640c8
Otro título para los Auténticos Tigres, de futbol americano
Whats_App_Image_2025_12_22_at_6_40_19_PM_0fd3768132
Apoya el alcalde Héctor García al Juguetón 2025
publicidad

Últimas Noticias

carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
G83s_N2x_Xo_A_At_OB_0_1a62c432e3
Russell Brand se enfrenta a dos nuevas acusaciones de abuso
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×