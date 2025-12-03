Cerrar X
'Los Vecinos': la nueva zona de Bad Bunny para sus shows de CDMX

Crean la zona 'Los Vecinos', ubicada detrás del escenario de Bad Bunny. Costará $12,183 y tendrá 504 lugares, en medio de polémica por 'La Casita'

  • 03
  • Diciembre
    2025

A pocos días de los conciertos de Bad Bunny, las boleteras sorprendieron a los fans al anunciar una nueva zona llamada “Los Vecinos”, integrada por gradas temporales ubicadas justo detrás del escenario principal y con vista directa a la pantalla gigante y a buena parte del show.

Una experiencia cercana… pero no en todo el concierto

Según el mapa oficial de montaje, “Los Vecinos” será una zona general, sin asientos numerados, colocada al pie y detrás del escenario.

bhe5.JPG

Permitirá una vista privilegiada del artista en su plataforma principal, aunque quedará lejos de “La Casita”, el segundo escenario donde Bad Bunny interpreta varios de sus éxitos.

Videos compartidos desde conciertos en otros países muestran que esta ubicación ofrece gran cercanía durante segmentos clave, pero una experiencia distante cuando el cantante se traslada a la escenografía secundaria.

Costo, disponibilidad y polémica

Se confirmó que los boletos para esta nueva sección costarán $12,183 pesos con cargos incluidos, y que saldrán a la venta el miércoles 3 de diciembre a las 14:00 horas.

Se habilitarán 504 lugares por fecha, aunque la empresa aclaró que no habrá preventa especial.

tbhfst.JPG

La creación de “Los Vecinos” llega tras la polémica por la ubicación de “La Casita”, situada en la zona General B, una de las más económicas del estadio.

Fans con boletos premium han solicitado reembolsos e incluso buscan apoyo de Profeco al considerar que su experiencia no será como esperaban.

Fans, celebridades y el simbolismo de “La Casita”

“La Casita” ha sido uno de los elementos más representativos de la gira, convirtiéndose en un espacio íntimo donde Bad Bunny interactúa con invitados y fans.

EH UNA FOTO - 2025-12-03T182642.666.jpg

Durante su residencia en Puerto Rico, figuras como Belinda, LeBron James, Penélope Cruz, Javier Bardem, Mbappé y Ricky Martin visitaron el icónico escenario rosa.

Bad Bunny se presentará los días: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025.


