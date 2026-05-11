Lucero conmueve con fotos inéditas junto a sus hijos

La cantante y actriz Lucero emocionó a sus seguidores este Día de las Madres al compartir una serie de fotografías inéditas junto a sus hijos, José Manuel y Lucerito Mijares.

A través de sus redes sociales, “La Novia de América” publicó momentos personales y familiares que muestran distintas etapas de la vida de sus hijos, incluyendo imágenes poco vistas de José Manuel, quien normalmente mantiene un perfil alejado de los reflectores.

Además de las fotografías, Lucero escribió un emotivo mensaje donde habló sobre lo importante que ha sido la maternidad en su vida y el amor que siente por sus dos hijos.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones por parte de sus fans, quienes destacaron la unión familiar y lo mucho que han crecido José Manuel y Lucerito Mijares.

Con este mensaje, Lucero volvió a mostrar la cercana relación que mantiene con sus hijos, dejando uno de los momentos más tiernos y comentados del Día de las Madres en redes sociales.

Comentarios