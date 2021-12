'Madre solo hay dos' Va por más risas y reflexión

Las complejidades a las que las mujeres deben enfrentarse al retomar sus actividades cotidianas tras convertirse en madres, será uno de los temas centrales en la segunda temporada de Madre sólo hay dos.

La serie de Netflix protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto, regresa para continuar con la historia de Ana y Mariana, pero ahora ya con sus hijas un poco más grandes y con nuevos retos profesionales de frente, mismos que deben encarar mientras atienden sus actividades como mamás.

Ludwika Paleta señaló en entrevista que en esta nueva temporada el tema central es cómo volver a la "normalidad" y reconstruirse, así como la importancia de las redes de apoyo para conseguirlo.

Por su parte, Paulina Goto resaltó que este proyecto le ha enseñado mucho sobre la sororidad que debe haber entre mujeres y entre madres, para poder normalizar que la mujer puede ser mamá, profesional y exitosa.

"El proyecto ha sido un regalo, lo he disfrutado muchísimo. He aprendido de Ana y Mariana, me he vuelto más consciente de temas que no tenía ni idea, y sobre todo me queda claro que no hay mamá perfecta, pero sé que quiero poder ser mi mejor versión cuando yo sea mamá", dijo.