Maluma conquista a los regios con su '+Pretty +Dirty Tour'

Esta noche los regios se dejaron conquistar por Maluma, quien regresó a la ciudad para presentar su "+Pretty +Dirty Tour 2025", en donde derrochó sensualidad, carisma y talento al interpretar cada uno de éxitos.

El recorrido musical comenzó pasadas las 21:15 con una cámara que lo acompañó desde el camerino al escenario, para luego iniciar con Borro cassette, El perdedor y Carnaval; desde el inicio y en todo el momento, Juan Luis Londoño Arias –nombre real del colombiano– mostró mucha energía y gran entusiasmo ante las 10 mil personas que hicieron sold out en la Arena Monterrey.

“Buenas noches Monterrey. Bienvenidos al +Pretty +Dirty Tour”, saludó el cantante de 31 años. “¿Están listos Monterrey? ¿Dónde estan las regias, las mamacitas?”.

Acompañado por 5 músicos, 2 coristas y 10 bailarinas, Maluma presentó una super producción que incluyó láser, pirotecnia y pantallas que permitieron a sus fans ver cada detalle que ocurría en el escenario; además no dejó fuera ninguno de sus éxitos como Marinero, 11PM, HP y Felices los cuatro.

Aunque sus fans, hombres y mujeres de un gran rango de edades, cantaron y corearon desde el arranque, la locura se desató cuando el colombiano interpretó Vente pa’ca, Corazón y Chantaje; además en Cuatro Babys elevó la temperatura al quitarse la camisa y bailar con sus bailarinas alrededor.

Un detalle antes de iniciar el show fue la aparición de un disclaimer en las pantallas de la Arena: “Si vienen con sus hijos menores de 5 años por favor protéjanles los oídos”. Haciendo referencia al incidente que se dio en uno de sus conciertos de la Ciudad de México.

Maluma también agradeció al público el sold out: “La energía de esta noche es increíble, Monterrey, ustedes son el amor de mi vida”, dijo antes de cantar esa canción.

El cantante también dedicó unos minutos a hablar de la importancia de la salud mental: “Está bien, no estar bien, aunque la felicidad sea una elección”, dijo. “Yo he tomado la decisión de estar en paz, de ser una persona feliz”.

Casi al finalizar, el colombiano sorprendió a quienes estaban al fondo de la Arena Monterrey al aparecer en un pequeño escenario, donde puso a bailar a todos con Cosas pendientes y Remix, además se dio tiempo de firmar autógrafos y tomarse selfies, para luego regresar caminando entre el público al escenario principal.

La velada concluyó pasadas las 23:00 horas con Cocoloco y su más reciente éxito Bronceador, con el que todos bailaron la coreografía que hoy es trend en redes sociales. Maluma se despidió de los regios, pero prometió volver muy pronto.

Fotos. Gustavo Abdiel Torres

