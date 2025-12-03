Cerrar X
Coahuila

Irá el Aeropuerto de Saltillo por más destinos aéreos

Tras reanudarse vuelos a CDMX, planean rutas a Guadalajara y Houston, con obras para mejorar el servicio y atraer pasajeros de Nuevo León

  03
  Diciembre
    2025

Luego de que este año se reanudaran los vuelos a la Ciudad de México y se proyecten vuelos durante la Semana Santa del próximo año a Cancún, el Gobierno del estado busca que se puedan gestionar vuelos a Guadalajara y, a mediados de año, gestionar vuelos a Houston, Texas.

Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Estatales Aeroportuarios del estado, señaló que durante este año se han hecho obras de remodelación y modernización de algunas áreas, y en enero se continuará con los trabajos para dar un mejor servicio a los usuarios y atraer personas del poniente de Nuevo León, que tienen más cerca el aeropuerto de Ramos Arizpe que el Mariano Escobedo de Apodaca.

“Tenemos gente ya del vecino estado de Nuevo León, y nos hemos dado cuenta de que hay gente a la que le queda más cómodo por el tema de la movilidad; se trasladan al aeropuerto Plan de Guadalupe… Yo creo que debemos tener un 15 por ciento de gente que se viene del vecino estado”, dijo Pérez Benavides.

Señaló que se está registrando un promedio de 330 pasajeros, un promedio de 165 a 170 del Felipe Ángeles al aeropuerto internacional Plan de Guadalupe.

“El vuelo ha tenido una excelente respuesta, la gente ya extrañaba esta conectividad, y era un reclamo social que afortunadamente este gobierno pudo concretar y está dando este servicio”.

Subrayó que hasta ahora no han existido cancelaciones de vuelos por neblina, y que el horario de los vuelos se escogió estratégicamente para evitar que el clima afecte las operaciones de las aerolíneas.


