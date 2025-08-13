Mane sorprende a Ligia Uriarte con propuesta de matrimonio

Con un letrero luminoso que decía “Marry me” de fondo y bajo el cielo nocturno, Mane de la Parra sorprendió a su novia, la actriz Ligia Uriarte, con una romántica propuesta de matrimonio.

Los enamorados compartieron la noticia a través de redes sociales, publicando fotos del momento. Además, Mane mostró en videos cómo preparó el escenario: pétalos de rosa blanca esparcidos sobre el piso, velas alrededor de una alberca y luces blancas y amarillas que iluminaban el ambiente.

La petición de matrimonio estuvo acompañada de familiares cercanos y figuras del entretenimiento, como Julián Gil, e incluso un mariachi que dio un toque especial a la celebración.

Visiblemente emocionada, Ligia expresó su felicidad en Instagram.

“¡Hoy, mañana y siempre sí. Te amo! Gracias por hacer este momento el más mágico y especial, rodeado de nuestros amigos más cercanos y familia.”

También compartió que había soñado con esta etapa de su vida, y que Mane había superado todas sus expectativas.

“Me llena de ilusión compartir mi vida contigo! Eres el mejor cómplice, amigo, novio y ahora futuro esposo. ¡Contigo siempre y sí a todo! Te amo.”

Ligia lució la joya que recibió como símbolo de su compromiso: una piedra azul brillante diseñada especialmente para ella.

Mane de la Parra no tardó en agradecer a quienes hicieron posible la sorpresa, publicando.

“A todos mis amigos, primos y familia cómplices por acompañarnos esta noche.” Luego añadió: “SHE SAID YES (Ella dijo que sí).”

