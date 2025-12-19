Revela Tigres tercer jersey con guiños al Mundial y a Nuevo León

Club Tigres dio a conocer su tercer uniforme para el torneo Clausura 2026, una indumentaria que conecta el presente del equipo con el momento histórico que vive Monterrey como sede del Mundial de la FIFA 2026 y con el carácter industrial que distingue a Nuevo León.

Diseño con identidad regiomontana

El jersey se compone de una base en negro y carbón, acompañada por detalles en verde industrial. La combinación busca reflejar el entorno urbano de la ciudad, así como la fortaleza productiva de la región.

Además, el diseño integra texturas discretas y patrones geométricos que remiten al metal y al concreto, elementos habituales del paisaje regiomontano.

Un uniforme para la cancha y la calle

Más allá del terreno de juego, el tercer uniforme fue pensado como una prenda versátil.

Tigres apuesta por un diseño que puede usarse en el día a día, siguiendo la tendencia de mezclar fútbol y moda urbana, con el objetivo de fortalecer el vínculo del club con su afición fuera de los estadios.

💚🐯 Los Tigres de México somos orgullo regio nacido con pasión y forjado con trabajo.



🆕 Te presentamos nuestro Tercer Kit para el 2026. Encuéntralo en https://t.co/45UxksFo4Z. pic.twitter.com/cJ0Qtn5fqZ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 19, 2025

Guiños al Mundial y al fútbol mexicano

El uso del color verde no es casual. Además de contrastar con los tonos oscuros, funciona como un guiño a la Selección Mexicana y a la bandera nacional, en un año marcado por la cercanía de la Copa del Mundo.

Cabe señalar que el club busca así enlazar su identidad local con un evento de alcance global.

Orgullo del norte

Por su parte, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, señaló que el uniforme es un homenaje a la gente de Nuevo León y a su cultura del trabajo.

Destacó que el diseño transmite orgullo, pertenencia y apoyo al futbol mexicano en un contexto mundialista.

Comentarios