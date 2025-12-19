Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
tigres_tercer_jersey_3e922a241c
Deportes

Revela Tigres tercer jersey con guiños al Mundial y a Nuevo León

Tigres presentó su tercer uniforme para el Clausura 2026, un jersey de tonos oscuros y acentos verdes que rinde homenaje a la identidad industrial de Nuevo León

  • 19
  • Diciembre
    2025

Club Tigres dio a conocer su tercer uniforme para el torneo Clausura 2026, una indumentaria que conecta el presente del equipo con el momento histórico que vive Monterrey como sede del Mundial de la FIFA 2026 y con el carácter industrial que distingue a Nuevo León.

Diseño con identidad regiomontana

El jersey se compone de una base en negro y carbón, acompañada por detalles en verde industrial. La combinación busca reflejar el entorno urbano de la ciudad, así como la fortaleza productiva de la región.

Además, el diseño integra texturas discretas y patrones geométricos que remiten al metal y al concreto, elementos habituales del paisaje regiomontano.

Un uniforme para la cancha y la calle

Más allá del terreno de juego, el tercer uniforme fue pensado como una prenda versátil.

Tigres apuesta por un diseño que puede usarse en el día a día, siguiendo la tendencia de mezclar fútbol y moda urbana, con el objetivo de fortalecer el vínculo del club con su afición fuera de los estadios.

Guiños al Mundial y al fútbol mexicano

El uso del color verde no es casual. Además de contrastar con los tonos oscuros, funciona como un guiño a la Selección Mexicana y a la bandera nacional, en un año marcado por la cercanía de la Copa del Mundo.

Cabe señalar que el club busca así enlazar su identidad local con un evento de alcance global.

Orgullo del norte

Por su parte, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, señaló que el uniforme es un homenaje a la gente de Nuevo León y a su cultura del trabajo.

Destacó que el diseño transmite orgullo, pertenencia y apoyo al futbol mexicano en un contexto mundialista.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_583eda1f4a
Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula y reta al Canelo
EH_DOS_FOTOS_2025_12_20_T102735_571_67f207de87
César 'El Cachorro' Montes se casa en Guadalajara
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T090854_762_a7af1f69bd
Santiago Giménez fue operado con éxito; volverá en febrero
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_20_at_12_15_48_PM_2_64a4950488
Alcanza DIF Monterrey, 8,000 pares de lentes entregados
asi_avanza_la_linea_4_del_metro_en_nl_y_asi_se_vera_94527d2193_a9ce4cb9ec
Metro de NL avanza 78% rumbo al Mundial 2026: gobernador
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_583eda1f4a
Jake Paul sufre doble fractura de mandíbula y reta al Canelo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×