marco_antonio_solis_monterrey_043e3a5b5e
Escena

Marco Antonio Solís volverá a Monterrey con su gira 'Gratitud'

Marco Antonio Solís regresará a Monterrey el 30 de mayo de 2026 con su gira 'Gratitud', un recorrido musical que celebra la conexión con su público

  • 12
  • Diciembre
    2025

Marco Antonio Solís volverá a Monterrey el 30 de mayo de 2026 como parte de su gira “Gratitud”, una serie de presentaciones con la que el cantautor celebra más de cuatro décadas de trayectoria y el vínculo que mantiene con su público.

No se trata de un regreso impulsado por la nostalgia, sino de una celebración del camino recorrido y de la relación construida con varias generaciones de seguidores.

“Gratitud”, un reencuentro más que un espectáculo

La gira que trae de vuelta al cantante está inspirada en el agradecimiento. Más que una producción escénica, es una actitud, una forma de reconocer a quienes lo han acompañado en cada etapa.

Solís ha explicado que esta fase artística nace de una mirada hacia atrás, hacia quienes han hecho de su música una parte fundamental de su vida.

Por otra parte, los boletos estarán disponibles a partir del 13 de diciembre.


Comentarios

