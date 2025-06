Mark Hamill se despide de Star Wars para siempre

El actor estadounidense Mark Hamill ya dio por superada su participación en Star Wars, alegando que ya tuvo su momento y que la saga debería centrarse en el futuro y en los nuevos personajes.

“Le agradezco mucho a George (Lucas) permitirme formar parte de eso en aquellos tiempos, en aquellos humildes tiempos en que George llamaba a Star Wars la película de bajo presupuesto más cara jamás hecha”, dijo.

Nadie esperaba que se convirtiera en una franquicia permanente y en parte de la cultura pop de esa manera, según recordó Hamill.

“La verdad, ya tuve mi momento. Se lo agradezco, pero creo que deberían centrarse en el futuro y en todos los nuevos personajes”, expresó, con lo que terminó con la posibilidad de que su personaje aparezca en próximos filmes.

El actor, que encarnó al maestro jedi Luke Skywalker, participó en cinco proyectos de Star Wars desde el estreno de Star Wars: Episode IV – A New Hope en 1977 y efectuó también varios cameos en la serie The Mandalorian.

Hamill señaló otra razón de peso para dar el adiós definitivo a ese rol.

“Cuando desaparecí en The Last Jedi, dejé mi túnica. Y de ninguna manera voy a reaparecer como un fantasma de la Fuerza desnudo”, bromeó.

Su declaración llega en un momento en que se está desarrollando el filme "New Jedi Order", situado 15 años después de "The Rise of Skywalker".

En caso de haber querido participar, Hamill no tendría por qué haber ocupado mucho tiempo de pantalla, ya que los fantasmas de la Fuerza normalmente aparecen en una escena o dos para compartir su sabiduría en un momento clave de la trama.

Comentarios