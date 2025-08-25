Cerrar X
Escena

Martha Higareda y Lewis Howes anuncian que esperan gemelos

La actriz y su esposo anunciaron entre lágrimas que tendrán gemelos, pocos meses después de casarse y tras superar un difícil proceso de fertilidad

  • 25
  • Agosto
    2025

La mañana de este lunes, la actriz Martha Higareda y su esposo, el conferencista Lewis Howes, compartieron una noticia que los tomó completamente por sorpresa: no están esperando un solo bebé, ¡sino gemelos!

La feliz revelación fue hecha a través del medio Caras, al que la pareja concedió una entrevista exclusiva. 

Según contaron, cuando los médicos les informaron que serían dos bebés en camino, no pudieron contener la emoción y rompieron en lágrimas de alegría al mismo tiempo.

Esta noticia llega poco más de tres meses después de que Martha y Lewis se dieran el "sí, acepto" en una íntima ceremonia. Desde entonces, han compartido con sus seguidores varios momentos significativos de su vida juntos, incluyendo el proceso que atravesó la actriz para poder embarazarse.

Un proceso lleno de esperanza

Hace algunos meses, Higareda reveló que fue diagnosticada con miomas en el útero, una condición que, además de causarle molestias, representaba un obstáculo para su deseo de convertirse en madre. Sin embargo, tras someterse a un tratamiento médico especializado y con los cuidados necesarios, la actriz logró superar esta etapa.

Fue a finales de junio cuando anunció públicamente que, finalmente, ella y su esposo habían logrado concebir.

Una doble celebración

Este domingo, en el marco de su cumpleaños, Martha compartió en redes sociales una sorpresa muy especial que le preparó Lewis. El regalo incluyó una colección completa de juguetes de "Toy Story", como un adelanto para sus futuros hijos. La actriz agradeció el gesto conmovida, y aprovechó el momento para revelar que se trata de gemelos, lo que hizo la celebración aún más significativa.

La pareja se encuentra feliz y agradecida por esta nueva etapa que comienzan juntos, y han recibido miles de felicitaciones por parte de sus fans y colegas del medio.

 


