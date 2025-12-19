Rehabilitarán carretera a Bustamante-Tamaulipas

Debido al peligro que representa para los automovilistas el potencial derrumbamiento de los taludes de material calizo frágil, el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, anunció que en 2026 se rehabilitará la carretera a Bustamante.

La carretera presenta desgajamientos de cerros que ponen en riesgo a los conductores, especialmente por el tráfico y el ruido de los motores, así como la naturaleza del suelo.

“Vamos para allá el año que entra; no hemos hecho mucho en en el altiplano tamaulipeco, solamente algunos caminos rurales de Jaumave y Tula pero el año próximo vamos a ir al altiplano para atender dos o tres carreteras estatales, incluso esta”.

Está ruta de 29.5 kilómetros, es la más sinuosa del estado, además de contar con voladeros peligrosos y por ende, requiere mantenimiento permanente, ello sin contar con el latente derrumbamiento de sus taludes en cada temporada de lluvias.

Cepeda Anaya destacó que se rehabilita en este 2025 más de 3,200 km de carreteras estatales y caminos rurales en Tamaulipas, con un programa de conservación de 200 millones de pesos anuales.

¿Cuáles carreteras reciben en mínimo mantenimiento?

Algunas de las carreteras que reciben mantenimiento son:

Carretera González-Ébano : hacia San Luis Potosí

: hacia San Luis Potosí Carretera interejidal en Ciudad Victoria

en Ciudad Victoria Carretera Hidalgo-El Chorrito

Además, se adquirirán camiones para dar mantenimiento y conservación a estas rutas por instrucción del gobernador Américo Villarreal.

El secretario también mencionó que continuarán con programas de conservación en 2026, priorizando la seguridad de los automovilistas.

