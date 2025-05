Maya Hawke se suma a la nueva precuela de 'Los Juegos del Hambre'

Maya Hawke, conocida por su papel en "Stranger Things" y por ser hija de los actores Uma Thurman y Ethan Hawke, fue confirmada como parte del elenco de la próxima película precuela de "Los Juegos del Hambre", cuyo estreno mundial está previsto para noviembre de 2026.

La nueva entrega será una precuela que, al igual que La balada de pájaros cantores y serpientes (2023), profundizará en los orígenes del distópico mundo de Panem.

Esta vez, la trama se situará 24 años antes del inicio de la saga principal protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, centrando su narrativa en el 50º Juego del Hambre, también conocido como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

El foco de la precuela será Haymitch Abernathy, personaje interpretado originalmente por Woody Harrelson, quien ganó los 50º Juegos del Hambre representando al Distrito 12. Años después, Haymitch se convirtió en mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en los Juegos 74 y 75.

Junto a Maya Hawke, el elenco estará encabezado por Joseph Zada, quien dará vida a un joven Haymitch, y Whitney Peak, en el papel de Lenore Dove Baird. Aunque aún no se conocen detalles del personaje de Hawke, su inclusión ha generado expectativa por su creciente popularidad.

Maya Hawke has been cast as Wiress in ‘THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING’ pic.twitter.com/meYZFOsxwD