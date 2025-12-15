Podcast
Escena

Angelina Jolie muestra por primera vez su cicatriz de mastectomía

La actriz apareció en la revista Time Francia como acto de solidaridad y prevención del cáncer de mama, en el marco del estreno de su filme 'Couture'

  • 15
  • Diciembre
    2025

Este lunes Angelina Jolie protagonizó el primer número de la edición francesa de la revista Time, en el que mostró por primera vez su cicatriz de la mastectomía preventiva a la que se sometió en 2013. 

Esta publicación coincide con la promoción de su nueva película, "Couture", centrada en el tema del cáncer.

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Siempre me emociona ver a otras mujeres compartir las suyas”, afirmó Jolie en un extracto de la entrevista difundido por la revista. 

La actriz estadounidense explicó que decidió participar en esta portada como un acto de solidaridad y para apoyar la difusión de información sobre salud mamaria y prevención del cáncer de mama.

Time Francia calificó el gesto como un símbolo de fortaleza y esperanza, subrayando que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres en el mundo.

La revista, en su publicación, también recordó además que, tras la revelación pública de Jolie en 2013, los exámenes de detección en Francia aumentaron un 20 %.

En "Couture", Jolie interpreta a una directora de cine estadounidense diagnosticada con cáncer, cuya historia se entrelaza con la de otras dos mujeres durante la Semana de la Moda de París. 

La actriz también señaló que el personaje le resultó profundamente personal y que conectó de inmediato con su historia.

Jolie, quien también se sometió en 2015 a una extirpación de ovarios y trompas de Falopio por riesgo genético, defendió la importancia de las pruebas para detectar el gen BRCA. Afirmó que todas las mujeres deberían tener acceso a información, pruebas genéticas y programas de detección para poder tomar decisiones informadas sobre su salud.


