Blue Origin anuncia planes para desarrollar su cohete más potente

Jeff Bezos y Blue Origin quieren acercarse a SpaceX y a su Starship en el ámbito espacial, y lo buscarán con la construcción de un cohete superpesado.

Y es que la compañía del fundador de Amazon anunció este jueves los planes de construir el New Glenn 9x4, el cual tendrá una mayor potencia y capacidad de carga.

"El New Glenn 9x4, que recibe su nombre del número de motores en cada etapa, está diseñado para misiones que requieren mayor capacidad y rendimiento", informó en un comunicado la compañía.

Esta nave permitiría transportar más de 70 toneladas métricas a la órbita terrestre baja, lo cual es más de 14 toneladas métricas directamente a la órbita geoestacionaria y más de 20 toneladas métricas para inyección militar.

Esto representaría una mejora con respecto a los modelos actuales del New Glenn de segunda generación, los cuales son reutilizables y pueden transportar 45 toneladas métricas a la órbita terrestre baja y más de 13 toneladas métricas a la órbita de transferencia geoestacionaria.

La empresa no reveló las fechas del desarrollo del New Glenn 9x4 y solo se limitó a informar de que introducirá mejoras en el New Glenn "diseñadas para aumentar el rendimiento de la carga útil y la frecuencia de lanzamientos, además de mejorar la fiabilidad".

Estos planes para el desarrollo de una nueva versión del New Glenn salen en un momento de escepticismo con respecto a los plazos de SpaceX para la misión Artemis III.

¿Qué mejoras incluirá este nuevo cohete?

Estas incluyen motores de mayor rendimiento tanto para su primera etapa como para su etapa superior, así como una cofia reutilizable "para aumentar la frecuencia de vuelos", un nuevo diseño de tanque de menor costo y un sistema de protección térmica reutilizable de mayor rendimiento.

Se acercará a SpaceX, pero no estará a la par

Pese a que este nuevo modelo del New Glenn tendrá mayor potencia y mayor capacidad de carga, este no estará a la par del Starship de SpaceX, pues este es capaz de trasladar entre 100 y 150 toneladas de carga.

Sin embargo, seguirá estando más cerca del desempeño del Falcon Heavy de SpaceX de 70 metros de altura y 12 de diámetro, y capaz de cargar 63,8 toneladas hasta la órbita terrestre baja, que de la Starship.

