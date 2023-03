Michelle Yeoh rompe barrera y hace historia en Premios Oscar

La actriz ganó la categoría de 'Mejor Actriz' y con ello se convirtió en la primer mujer asiática en ganar en dicho galardón.

Michelle Yeoh ganó el Premio de la Academia a la mejor actriz e hizo historia al mismo tiempo.

La actriz nacida en Malasia se convirtió el domingo por la noche en la primera mujer asiática en ganar el Premio de la Academia a la mejor actriz por su actuación multifacética en el multiversal 'Everything Everywhere All at Once'.

“Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí viendo esta noche, este es un faro de esperanza y posibilidad. Esta es una prueba de que los sueños se sueñan en grande y los sueños se hacen realidad”, dijo. “Y señoras, no dejen que nadie les diga que han pasado su mejor momento”.

La victoria de Yeoh se produce casi 90 años después de que Luise Rainer, una actriz blanca, ganara la misma categoría por ponerse 'cara amarilla' para interpretar a un aldeano chino en 'La buena tierra'.

Reconoció con alegría el momento histórico frente a los reporteros en la sala de prensa.

“Creo que esto es algo en lo que hemos estado trabajando muy duro durante mucho tiempo y esta noche, ¡rompimos ese techo de cristal! Lo destruí y lo destrocé”, dijo Yeoh.

Yeoh superó a la ganadora del Oscar Cate Blanchett ('Tár'), así como a Michelle Williams ('The Fabelmans'), Ana de Armas ('Blonde') y Andrea Riseborough ('To Leslie').

Yeoh también usó su discurso para honrar a su madre de 84 años.

“Tengo que dedicar esto a mi mamá y a todas las mamás del mundo porque ellas son realmente las superheroínas y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí esta noche”, dijo.

Janet Yeoh pudo ver la victoria de su hija en una fiesta de los Oscar en vivo en Kuala Lumpur, Malasia.