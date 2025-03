Miley Cyrus anuncia fecha de lanzamiento de su nuevo álbum

Miley Cyrus ha anunciado que su muy esperado noveno álbum de estudio, "Something Beautiful", será lanzado el 30 de mayo de 2025 a través de Columbia Records.

Miley Cyrus unveils the artwork for her highly anticipated ninth studio album, Something Beautiful, set for release on May 30, 2025, via Columbia Records. The album features 13 original tracks and is executive produced by Miley Cyrus and Shawn Everett.



