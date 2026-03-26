Anne Hathaway frena estereotipos en 'El diablo viste a la moda 2'

Anne Hathaway tomó medidas para garantizar que la secuela de la película "El diablo viste a la moda 2" no incluyera modelos que fueran alarmantemente delgadas, según reveló Meryl Streep en una entrevista para Harper’s Bazaar.

A diferencia de la primera película, donde las marcas de moda dudaban en ceder sus prendas para un proyecto incierto, la secuela se filmó con el respaldo de varias casas de moda de alto nivel. El elenco incluso asistió a desfiles durante la Semana de la Moda de Milán.

Para Streep, que regresa en su papel de Miranda Priestly, asistir a los desfiles fue un recordatorio de la presión estética de la industria.

“Me llamó la atención lo hermosas y jóvenes que eran las modelos, pero alarmantemente delgadas. Pensé que eso ya se había abordado hace años. Annie también lo notó y se dirigió directamente a los productores, asegurándose de que las modelos en el desfile que estábamos montando para la película no fueran tan esqueléticas”, dijo.

Streep destacó la intervención de Hathaway como un gesto directo para equilibrar la representación en pantalla.

La trama de la nueva cinta se centra en Andy Sachs, interpretada por Hathaway, quien ahora es editora de secciones de la revista Runway. Esto la pone nuevamente en contacto con Miranda Priestly, mientras intentan revitalizar la publicación.

La historia también incluye a Emily Blunt, que retoma su papel como la asistente de alto nivel Emily, y el regreso de Stanley Tucci como Nigel, continuando la narrativa dos décadas después de la primera entrega.

El director David Frankel destacó el papel protagónico de Hathaway en la secuela y aseguró que lleva el peso de la película, ya que su personaje está en prácticamente cada escena y tuvo que presentarse día tras día, mostrando constancia, entusiasmo y dedicación.

Frankel también señaló que los personajes reflejan la evolución de sus carreras y cómo el mundo de los medios ha cambiado en los últimos 20 años.

“Los personajes obviamente han avanzado 20 años en sus carreras y se encuentran en situaciones muy diferentes, y el mundo de los medios de comunicación también ha cambiado mucho”, explicó.

"El diablo viste a la moda 2" se estrenará en cines el 1 de mayo.

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