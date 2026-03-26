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¿De qué murió Alicia Caro, referente del cine de oro mexicano?

Aunque la actriz de origen colombiano murió el 17 de marzo, la noticia se dio a conocer públicamente hasta el día de ayer.

  • 26
  • Marzo
    2026

La muerte de Beatriz Segura Peñuela, mejor conocida como Alicia Caro, figura del Cine de Oro de México, generó reacciones de tristeza entre seguidores y conocedores, quienes recordaron su legado en la pantalla grande.

Tras retirarse en 1995, la actriz permaneció en México y fijó su residencia en la alcaldía Coyoacán, donde vivió hasta sus últimos días. De acuerdo con la información disponible, fue en ese lugar donde ocurrió su fallecimiento.

¿De qué murió Alicia Caro?

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte de Alicia Caro. La información disponible se limita a la confirmación de su fallecimiento días después de ocurrido, sin que se haya emitido un comunicado detallado por parte de sus familiares o representantes.

Aunque la actriz murió el 17 de marzo, la noticia se dio a conocer públicamente hasta el día de ayer, cuando distintos espacios especializados en cine mexicano y seguidores comenzaron a difundir la información.

Fue entonces cuando se confirmó que la actriz, había fallecido en México, país donde desarrolló gran parte de su carrera y decidió permanecer tras su retiro.

Trayectoria en el Cine de Oro de México

Nacida en Colombia, Alicia Caro construyó una carrera destacada en la industria cinematográfica mexicana, especialmente durante la época del Cine de Oro. Participó como protagonista en diversas producciones que marcaron su trayectoria.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran “Soledad”, “Allá en el Rancho Grande”, “Dos pesos dejada”, “Muchachas de uniforme”, “El Ceniciento”, “Los Fernández de Peralvillo” y “Las tres Elenas”.

 


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