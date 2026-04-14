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Escena

Modelo de Nodal denuncia que no le han pagado por videoclip

Ante esto, Dagna Mata aseguró que ya está asesorándose legalmente, mientras la controversia en torno al videoclip de Christian Nodal continúa creciendo

  • 14
  • Abril
    2026

La polémica en torno al video 'Un vals' de Christian Nodal sigue creciendo, ahora con las declaraciones de su protagonista.

Se trata de Dagna Mata, quien reveló que hasta el momento no ha recibido el pago acordado por su participación en el videoclip. 

La modelo explicó que el proyecto se grabó desde febrero y que le habían prometido cubrir su pago en un plazo de 30 días, situación que no se ha cumplido. 

Además, denunció irregularidades en su contratación, ya que inicialmente fue llamada como extra, pero terminó siendo la figura principal del video sin haber sido informada claramente. 

Ante esto, Dagna Mata aseguró que ya está asesorándose legalmente, mientras la controversia en torno al videoclip de Christian Nodal continúa creciendo en redes sociales.


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