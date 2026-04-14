Wall Street cierra verde ante posibles negociaciones de EUA-Irán

Wall Street cerró en verde este martes, mientras los inversionistas esperan con optimismo una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.66% hasta 48,535 unidades

: sube 0.66% hasta 48,535 unidades S&P 500 : sube 1.18% hasta 6,967 unidades

: sube 1.18% hasta 6,967 unidades Nasdaq: sube 1.96% hasta 23,639 unidades

Así cerraron las acciones en plano corporativo

El tecnológico Nasdaq continúa dando signos de recuperación tras el bache que atravesó a finales de marzo tras el estallido del conflicto en Medio Oriente y las dudas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

El índice estuvo impulsado por algunas compañías del sector como Oracle, que creció 4.76 % tras anunciar un acuerdo energético con Bloom Energy destinado a garantizar el suministro eléctrico de sus centros de datos de Inteligencia Artificial (IA).

Los buenos resultados de algunos de sus bancos impulsaron también el parqué neoyorquino. Wells Fargo avanzó en su primer trimestre de 2026 un 7.33% interanual, Citigroup aumentó beneficios en el primer trimestre 42.34% respecto al mismo periodo del año anterior y JP Morgan Chase 13% más que un año antes.

En otros mercados, el oro subía 2.13%, hasta lo $4,868 dólares la onza; y la plata ganaba 5.38%, hasta los $79.73 dólares la onza.

EUA afirma que podría retomar negociaciones con Irán en dos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las negociaciones con Irán podrían reanudarse en los próximos dos días.

A través de una entrevista telefónica, el mandatario republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital de Pakistán.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA afirma que podría retomar negociaciones con Irán en dos días

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