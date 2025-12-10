Podcast
Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales, a los 70 años

El fundador de Ilegales falleció por cáncer tras décadas marcando el rock español con su voz rasgada, energía escénica y letras afiladas

El rock español se acaba de quedar huérfano de uno de sus grandes padres. El guitarrista y cantante Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales, quien murió a los 70 años, a consecuencia de un cáncer que le fue detectado en septiembre y por el cual tuvo que interrumpir la gira de la banda.

Durante 40 años, el nombre de Jorge Ilegal estuvo indisolublemente ligado al rock español más genuino. Su presencia sobre el escenario, de voz rasgada y guitarra eléctrica al frente, se convirtió en sinónimo de directos enérgicos y letras mordaces repletas de ironía y desparpajo.

Mi vida entre las hormigas, título de una de sus canciones y de un documental sobre su trayectoria, anticipaba ese equilibrio entre desencanto y libertad que guio toda su carrera. En la letra de ese tema, Martínez afirmaba no temerle ni a la muerte ni a la inconstancia; prefería definirse como “raro” y feliz de serlo, siempre fiel a sí mismo y a su destino de inadaptado.

Natural de Avilés y criado entre Gijón y Oviedo, Jorge Martínez fue un músico culto y curioso, cuyo paso fugaz por la universidad cedió rápido terreno a la vocación musical.

Lejos de ajustarse al camino familiar de la disciplina, encontró en la música su eje vital. Pronto formó bandas junto a su hermano Juan y otros músicos locales, y a comienzos de los ochenta consolidó la formación definitiva de Ilegales. El trío debutó en la escena asturiana, se impuso en concursos regionales y grabó varias de las canciones que hoy se consideran pilares del rock nacional.

A lo largo de los años, Ilegales atravesó distintos cambios de integrantes y etapas musicales. Su discografía se fue ampliando con discos que experimentaron con ritmos y matices nuevos sin renunciar nunca a la contundencia original. A mediados de los noventa, la formación encontró estabilidad con músicos como Alejandro Espina y Jaime Beláustegui. En paralelo, Jorge Martínez exploró influencias como las orquestas clásicas y el repertorio popular, demostrando una inquietud creativa constante.


