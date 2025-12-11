Shakira canta ‘Acróstico’ con sus hijos en Argentina

Shakira sorprendió a su público argentino al cantar el tema Acróstico junto a sus dos hijos, Milan y Sasha. Los pequeños acompañaron a su madre en una presentación más de la cantante de su gira Las mujeres ya no lloran, y el momento de los tres sobre el escenario no solo conmovió al público, sino a la protagonista.

La colombiana vivió un momento muy especial al interpretar junto a sus hijos la canción que fue lanzada en 2023 y que está dedicada a ellos, Milan y Sasha, como una carta de amor maternal incondicional.

El título se refiere a un acróstico literario: las letras iniciales de las líneas de cada verso forman los nombres Milan y Sasha. Durante más de una década, Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué estuvieron unidos con sus hijos.

