Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
exposo_jill_biden_b2bec22bd9
Internacional

Expareja de Jill Biden se declara inocente por muerte de esposa

Su próxima audiencia judicial está programada para el próximo 16 de marzo. Su abogado, un defensor no emitió comentarios a respecto

  • 17
  • Febrero
    2026

El primer esposo de la exprimera dama, Jill Biden, se declaró no culpable de homicidio de su actual esposa en Delaware, Estados Unidos.

Un jurado estatal de investigación acusó este mes a Stevenson de matar a Linda Stevenson, de 64 años, quien fue hallada inconsciente en su casa de Wilmington, el pasado 28 de diciembre.

Stevenson compareció en la audiencia judicial del martes en Wilmington por videoconferencia. Su abogado, un defensor no emitió comentarios a respecto.

Su próxima audiencia judicial está programada para el próximo 16 de marzo.

¿En qué año estuvo casado con Jill Biden?

William Stevenson, de 77 años, estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975.

Jill Biden se casó con el entonces senador Joe Biden en 1977. Joe Biden fue presidente de Estados Unidos desde enero de 2021 hasta enero de 2025. Un portavoz de Jill Biden ha dicho que ella no tiene comentarios sobre el caso Stevenson.

¿Quién era Linda Stevenson?

Linda Stevenson dirigió un negocio de contabilidad y fue descrita en su obituario como una madre y abuela orientada a la familia y aficionada de los Philadelphia Eagles. El obituario no menciona a su esposo.

Su hija, Christine Mae, escribió en una publicación de redes sociales: 

"Un abrazo de ella y todas tus preocupaciones desaparecerían. El dolor de perderla es paralizante y el vacío en mi corazón es un abismo".

El portavoz de Jill Biden ha dicho que ella no tiene comentarios sobre el caso Stevenson.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_66_08a08d2f82
Fiscalía de EUA acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos
EH_OJOS_2_7c5625a782
Vinculan a proceso a Javier Duarte por peculado de $5 millones
f1be14e867e83584d8f5eb4043702f267f233bb6_f0637d62c8
Boric pide al Papa intervenir en crisis humanitaria de Cuba
publicidad

Últimas Noticias

denuncia_fraude_justicia_segura_e1de2714f9
Brindan atención a víctimas por fraude de Justicia Segura
EH_DOS_FOTOS_18_a18fb987eb
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_cf6631e72f
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
publicidad
×