Expareja de Jill Biden se declara inocente por muerte de esposa

El primer esposo de la exprimera dama, Jill Biden, se declaró no culpable de homicidio de su actual esposa en Delaware, Estados Unidos.

Un jurado estatal de investigación acusó este mes a Stevenson de matar a Linda Stevenson, de 64 años, quien fue hallada inconsciente en su casa de Wilmington, el pasado 28 de diciembre.

Stevenson compareció en la audiencia judicial del martes en Wilmington por videoconferencia. Su abogado, un defensor no emitió comentarios a respecto.

Su próxima audiencia judicial está programada para el próximo 16 de marzo.

¿En qué año estuvo casado con Jill Biden?

William Stevenson, de 77 años, estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975.

Jill Biden se casó con el entonces senador Joe Biden en 1977. Joe Biden fue presidente de Estados Unidos desde enero de 2021 hasta enero de 2025. Un portavoz de Jill Biden ha dicho que ella no tiene comentarios sobre el caso Stevenson.

¿Quién era Linda Stevenson?

Linda Stevenson dirigió un negocio de contabilidad y fue descrita en su obituario como una madre y abuela orientada a la familia y aficionada de los Philadelphia Eagles. El obituario no menciona a su esposo.

Su hija, Christine Mae, escribió en una publicación de redes sociales:

"Un abrazo de ella y todas tus preocupaciones desaparecerían. El dolor de perderla es paralizante y el vacío en mi corazón es un abismo".

