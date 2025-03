Muere Clive Revill, voz del Emperador en Star Wars, a los 94 años

El actor Clive Revill, reconocido por prestar su voz al Emperador Palpatine en Star Wars: Episodio V – "El imperio contraataca" (1980), falleció el 11 de marzo a los 94 años, según confirmó su hija, Kate Revill.

El intérprete murió en una residencia de cuidados paliativos en Sherman Oaks, California, tras una batalla contra la demencia.

Nacido en Wellington, Nueva Zelanda, en 1930, Revill estudió actuación en la Old Vic Theatre School de Bristol, tras ser alentado por Laurence Olivier y Vivien Leigh.

Su talento lo llevó a Broadway, donde obtuvo dos nominaciones al premio Tony por Irma La Douce (1961) y Oliver! (1963). También interpretó al profesor Moriarty en "Sherlock Holmes" (1975).

En cine, trabajó con Billy Wilder, apareciendo en The Private Life of Sherlock Holmes (1970) y Avanti! (1972), esta última le valió una nominación al Globo de Oro.

También participó en filmes como "Bunny Lake Is Missing" (1965), "The Legend of Hell House" (1973) y "Zorro: The Gay Blade" (1981). Su última aparición en pantalla fue en "La reina de España" (2016), junto a Penélope Cruz.

Su huella en Star Wars y la cultura pop

Revill prestó su voz al Emperador Palpatine en "El imperio contraataca", en una escena clave donde Darth Vader recibe órdenes de su maestro.

Su interpretación fue eliminada en la edición de DVD de 2004, reemplazada por Ian McDiarmid para dar continuidad al personaje en la saga.

Aunque su participación fue breve, los fanáticos de Star Wars siguieron reconociendo su trabajo, y en convenciones solía sorprenderlos recreando su icónica frase: “Hay una gran perturbación en la Fuerza”.

Además, en televisión, prestó su voz a Alfred Pennyworth en "Batman: The Animated Series" (1992) y apareció en series como "Star Trek: The Next Generation", "Magnum", "P.I., Murder", "She Wrote y Babylon 5".

Con más de seis décadas de trayectoria, Clive Revill deja un legado inolvidable en el cine, el teatro y la televisión.

