Escena

Angélica María y Enrique Guzmán cantaran juntos el 14 de febrero

Los íconos de la música mexicana volverán a compartir escenario el 14 de febrero en la CDMX, en un concierto íntimo cargado de nostalgia y trayectoria

Angélica María y Enrique Guzmán volverán a compartir escenario en un espectáculo que busca celebrar la vigencia y el peso histórico de dos trayectorias fundamentales para la música mexicana.

El encuentro reunirá a intérpretes que marcaron generaciones distintas, pero que ocupan un lugar común en la memoria colectiva de su público.

La presentación ya tiene fecha confirmada y será el próximo sábado 14 de febrero en la Ciudad de México, un día tradicionalmente ligado a la música romántica y a las expresiones afectivas.

El simbolismo de la fecha refuerza el carácter emotivo de este reencuentro artístico.

El concierto está pensado como una velada íntima dentro de la capital del país, con un formato que privilegia la cercanía con el público y permite apreciar con detalle las voces y estilos que definieron una época.

La expectativa gira en torno a una noche que combine nostalgia con la vigencia artística de ambos cantantes.

Los boletos ya se encuentran disponibles y la respuesta del público apunta a un interés sostenido por revivir canciones que forman parte del imaginario musical nacional, interpretadas por dos figuras que han dejado huella a lo largo de décadas.

Conocida como “la novia de México”, Angélica María es una de las personalidades más representativas del espectáculo nacional. Su carrera, que abarca música, cine y televisión, la consolidó como un referente cultural gracias a su versatilidad y capacidad de mantenerse cercana al público a través del tiempo.

Por su parte, Enrique Guzmán es reconocido como uno de los pioneros del rock and roll en español y una figura clave en la música juvenil del país. Su participación en este concierto ofrece la oportunidad de repasar una trayectoria que influyó de manera decisiva en la evolución de la música popular mexicana, ahora en un formato más cercano y directo.


