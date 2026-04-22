Muere Karina Duprez, figura de las telenovelas mexicanas

La actriz y directora mexicana Karina Duprez falleció este 22 de abril de 2026 a los 79 años, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado.

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Karina Duprez, actriz y directora con una amplia trayectoria en la industria televisiva”, señaló la organización, que envió condolencias a sus familiares y colegas.

Una vida dedicada a la televisión

Nacida el 23 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, Duprez, cuyo nombre completo era Karina Julia Descalzo Guzmán, provenía de una familia artística: fue hija de la reconocida actriz Magda Guzmán.

Inició su carrera en las décadas de 1960 y 1970, consolidándose como actriz en producciones emblemáticas de la televisión mexicana como Rosa Salvaje, Mundo de Juguete y La Usurpadora.

Con el paso de los años, Duprez amplió su carrera hacia la dirección de telenovelas, donde dejó huella en exitosas producciones como Esmeralda y Sortilegio.

Su trayectoria abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión, consolidándose como una figura relevante dentro de la industria del entretenimiento en México.

Sin detalles sobre la causa

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento ni detalles sobre servicios funerarios públicos.

Diversas figuras del medio artístico han expresado su pesar por la pérdida, destacando el legado que deja en generaciones de espectadores y profesionales de la televisión.

La partida de Karina Duprez marca el adiós a una de las exponentes de la época dorada de las telenovelas mexicanas, cuya influencia perdura en la pantalla chica.

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