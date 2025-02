Muere Karl Cochran a los 61 años de edad, músico de Kiss

Karl Cochran, el famoso guitarrista y colaborador de la banda KISS, falleció en un trágico accidente automovilístico el 19 de febrero de 2025.

El accidente ocurrió en Bridgewater, Nueva Jersey. Según medios, el guitarrista viajaba como pasajero en un vehículo conducido por su madre de 90 años.

Ocurrió al rededor de las 7:00 horas, aseguró un oficial, cuando la mujer de avanzada edad dio marcha atrás al auto por un patio delantero y chocó contra un árbol, expulsando de su asiento a Cochran.

Cochran sufrió graves lesiones y a pesar de ser trasladado de emergencia en helicóptero al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick, lamentablemente falleció.

La banda KISS rindió homenaje a Cochran a través de sus redes sociales, destacando su talento como guitarrista y vocalista, y su inspiradora lucha contra las adversidades.

Our dear friend Karl Cochran was killed in a car accident on Feb. 19th. Karl was a vocalist and guitarist extraordinaire who suffered a massive stroke but never stopped fighting to make his way back. He was loved by our fans worldwide through his appearances worldwide and was a… pic.twitter.com/vhsO33DS49