Escena

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son padres por cuarta vez

La pareja anunció en Instagram el nacimiento de su cuarto hijo, ocurrido el 17 de diciembre de 2025, manteniendo su habitual discreción

  • 23
  • Diciembre
    2025

El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova se convirtieron en padres por cuarta ocasión, luego de anunciar el nacimiento de su nuevo bebé a través de una publicación conjunta en Instagram.

Anuncio discreto en redes sociales

Fieles a su estilo reservado, la pareja compartió una imagen sencilla y emotiva del recién nacido dormido plácidamente, envuelto en una mantita blanca, con un gorrito de rayas rosas y azules y un peluche en forma de perezoso.

El mensaje que acompañó la fotografía fue breve pero significativo: “My Sunshine 12.17.2025”, fecha en la que nació el bebé.

G8z2T8XWoAE57Ne.jfif

Hasta el momento, Enrique y Anna no han revelado el nombre ni el sexo del nuevo integrante de la familia.

El bebé se suma a sus tres hermanos mayores: los mellizos Nicholas y Lucy, de ocho años, nacidos en diciembre de 2017, y la pequeña Mary, de cinco años, quien llegó al mundo en enero de 2020.

68af76143e0e7.jpeg

Relación sólida y lejos del foco mediático

Enrique Iglesias y Anna Kournikova mantienen una relación desde 2001, cuando se conocieron durante la grabación del videoclip Escape.

A lo largo de más de dos décadas juntos, han optado por mantener su vida personal alejada de los reflectores.

EH UNA FOTO - 2025-12-23T090709.259.jpg

Los rumores sobre el cuarto embarazo comenzaron a circular durante el verano de 2025, cuando la extenista fue vista con ropa holgada y se ausentó de algunas apariciones públicas. 

En entrevistas previas, Enrique Iglesias expresó su felicidad y el sentido de responsabilidad que implica la llegada de un nuevo hijo.


