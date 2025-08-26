Cerrar X
Escena

Muere Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte

El 'Rielero Mayor' quien fundó la icónica banda en 1979 y dejó una huella imborrable en el regional mexicano murió a los 72 años. No se ha revelado la causa

La tarde de este martes, se dio a conocer la noticia sobre la muerte del fundador de los Rieleros del Norte, Manolo Morales, quien también era conocido como "El Rielero Mayor" a los 72 años.

La noticia sobre su fallecimiento se dio a conocer mediante las redes sociales, donde diversas personalidades del regional mexicano expresaron sus condolencias.

“Nos llegó la noticia que jamás queríamos haber recibido, pero a la misma vez, sabiendo que nos llegará a todos algún día. Podemos tener miles y miles de batallas, diferencias, conflictos y desacuerdos. Pero en este caso, no puedes evitar mirar atrás a todo eso y sentarte con la misma persona con la que tuviste todos esos desacuerdos y ver el otro lado”, se lee al principio de la publicación.

En la publicación se compartió un video en donde se resalta el legado que deja el cantante, además de reconocer su labor a lo largo de los años en el regional mexicano y cuando formó parte de Los Rieleros del Norte.

“Manolo Morales fue un papá, hermano, tío, compadre, pero más que eso, era y siempre será uno de Los Rieleros Originales. No es un adiós, simplemente un hasta pronto”, se lee al finalizar el mensaje.

Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido reveladas.

Manolo Morales en Los Rieleros del Norte

Manolo Morales Delgado, conocido como El Rielero Mayor, fundó a Los Rieleros del Norte en 1979. Surgiendo como una idea de cuando el músico trabajaba en las vías del tren en Pecos, Texas, lo que sirvió de inspiración para la agrupación.

Durante sus inicios colaboró con personalidades como Manuel Luján y los hermanos Manuel, Trinidad y José Ángel Saucedo.

Años después de su primer acercamiento a la música, decidió comenzar una carrera en solitario y fundar El Primo Manolo y sus Rileros.

Previo a dar este nuevo paso en su vida, Manolo se sometió a una intervención quirúrgica, por lo que la agrupación que había formado pasó al frente de Eugenio González y los hermanos Daniel y Alfredo Esquivel.

Durante su carrera, Manolo Morales se caracterizó por utilizar la frase "¡Y nomás así, primo!", la cual se convirtió en una frase icónica de su legado y que sus seguidores seguirán recordando en cada uno de sus míticos sencillos.


