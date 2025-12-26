Hallan delfines muertos en Playa Bagdad; alertan pesca ilegal

Dos delfines sin vida fueron localizados este día en la Playa Bagdad de Matamoros, durante un recorrido de monitoreo realizado por técnicos comunitarios de la organización Conibio Global, lo que vuelve a encender la alerta por la muerte de especies protegidas en las costas de Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte, uno de los ejemplares fue encontrado en el kilómetro 5 al norte de la playa y el segundo en la zona sur. En uno de los casos, el delfín presentaba cortes transversales visibles, compatibles con lesiones provocadas por cuchillos, situación que apunta a una posible pesca directa por parte de pescadores de la zona.

El otro ejemplar, señalaron, habría muerto a causa de enmalle, una práctica de pesca incidental que continúa afectando gravemente a la fauna marina.

Conibio Global advirtió que este hecho no es aislado, ya que en lo que va del año 2025 se han documentado más de 100 delfines muertos en la región, como consecuencia tanto de pesca directa como incidental.

Ante esta situación, la organización hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, principalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que se refuerce la vigilancia marítima y costera, se aplique la legislación ambiental vigente y se detengan las prácticas ilegales que atentan contra la biodiversidad del Golfo de México.

Finalmente, Conibio Global recordó que los delfines son especies protegidas y un indicador clave de la salud de los ecosistemas marinos, por lo que su muerte no debe normalizarse. Asimismo, exhortó a la comunidad pesquera a cuidar el mar como una forma de proteger el futuro de todos, y a la sociedad en general a no guardar silencio ante estos hechos, reiterando su compromiso de seguir documentando y denunciando los daños contra la vida marina.





Comentarios