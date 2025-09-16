Muere Robert Redford, ícono del cine independiente, a los 89 años

Robert Redford, el chico de oro de Hollywood que se convirtió en un director ganador del Oscar, activista liberal y padrino del cine independiente bajo el nombre de uno de sus personajes más queridos, murió este martes. Tenía 89 años.

Redford murió "en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", afirmó la publicista Cindi Berger en un comunicado. No se proporcionó la causa de la muerte.

Después de alcanzar la fama en la década de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas de la década de 1970 con películas como "The Candidate", "All the President’s Men" y "The Way We Were", culminando esa década con el Oscar al mejor director por "Ordinary People" de 1980, que también ganó el premio a la mejor película en 1980.

Su cabello rubio ondulado y su sonrisa juvenil lo convirtieron en el más deseado de los galanes, pero trabajó arduamente para trascender su apariencia, ya sea a través de su defensa política, su disposición a asumir roles poco glamorosos o su dedicación a proporcionar una plataforma para películas de bajo presupuesto.

Sus papeles variaron desde el periodista del Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaña en "Jeremiah Johnson" y un doble agente en el Universo Cinematográfico de Marvel, y sus coprotagonistas incluyeron a Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise.

Pero su compañero de pantalla más famoso fue su viejo amigo y compañero activista y bromista Paul Newman, sus películas una variación de su cálida y burlona relación fuera de la pantalla.

Redford interpretó al astuto forajido junto a Newman en "Butch Cassidy and the Sundance Kid" de 1969, un éxito de taquilla del cual el Instituto Sundance de Redford y el festival tomaron su nombre.

También se unió a Newman en "The Sting" de 1973, ganadora del Oscar a la mejor película, que le valió a Redford una nominación al mejor actor como un joven estafador en el Chicago de la década de 1930.