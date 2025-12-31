Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_la_empleada_9e3c168a0f
Escena

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan 'La empleada'

La adaptación cinematográfica del thriller de Freida McFadden, llega al cine con Seyfried y Sweeney en una historia de secretos, tensión y relaciones oscuras

  • 31
  • Diciembre
    2025

La adaptación cinematográfica del best seller "The Housemaid", escrito por Freida McFadden, finalmente llega a los cines con las actuaciones estelares de Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, quienes mostrarán los secretos oscuros en la relación empleadora-trabajadora de este thriller psicológico.

"La empleada", dirigida por Paul Feig, inicia cuando Millie (Sweeney) cree haber encontrado su trabajo soñado; sin embargo, este rápidamente se acaba cuando la dueña de la casa, Nina (Seyfried), la atormenta con su volátil personalidad.

“Me encantaba ver a Amanda descontrolarse en las escenas, era muy catártico”, afirmó Sweeney. “Es una historia que nos dejó destruir cosas, rompimos muchas cosas para mostrar esos momentos de furia y venganza entre Millie y Nina”.

241.jpg

Feig aseguró que tener a estas protagonistas en "La Empleada" fue algo fantástico gracias a la química que mostraron desde el primer día del rodaje.

"Se adentraron mucho en sus personajes y me sorprendieron con lo bien que hicieron las cosas; incluso al llegar a la sala de edición me di cuenta de cosas que ni siquiera vi en el set y pensé: '¡wow, cada una de ellas tiene un nivel extra!’”, dijo el cineasta.

La elección de Seyfried y Sweeney para los protagónicos se dio por su parecido físico, explicó Feig; sin embargo, sus similitudes fueron más allá de la apariencia.

"Hay una similitud asombrosa entre nosotras, y es muy divertido trabajar con personas que viven de forma similar, que tienen ideales similares sobre el trabajo y la vida", dijo Seyfried.

Por su parte, Sweeney dijo que ya era una gran fan del libro por la trama que presenta la autora: "Me encantan las historias complejas, jugosas, locas y retorcidas. Este es un proyecto de ensueño para mí”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_17_T142343_662_8d057d55a3
Los Óscar se transmitirán gratis por YouTube a partir del 2029
EH_DOS_FOTOS_2025_12_13_T120708_447_e3479e5ecb
Rápidos y Furiosos prepara un papel para Cristiano Ronaldo
EH_DOS_FOTOS_2025_12_08_T125133_672_e83207ae6a
Leonardo DiCaprio fue elegido Artista del Año 2025 por TIME
publicidad

Últimas Noticias

bomberos_trabajando_en_sierra_9993946a74
Incendio forestal se presenta en el último día del año en Arteaga
thumbnail_Whats_App_Image_2025_12_31_at_8_29_18_PM_1_091d0af42f_333c9447c5
Diputado Alberto Hurtado organiza despedida de fin de año
escena_mtv_eb8e9f65f1
Culmina la programación de MTV con estas canciones
publicidad

Más Vistas

que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
deportes_lucas_barbosa_rayados_b960f231f1
Rayados buscará reforzar más su ataque con un jugador de Brasil
publicidad
×