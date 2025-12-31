Amanda Seyfried y Sydney Sweeney protagonizan 'La empleada'

La adaptación cinematográfica del best seller "The Housemaid", escrito por Freida McFadden, finalmente llega a los cines con las actuaciones estelares de Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, quienes mostrarán los secretos oscuros en la relación empleadora-trabajadora de este thriller psicológico.

"La empleada", dirigida por Paul Feig, inicia cuando Millie (Sweeney) cree haber encontrado su trabajo soñado; sin embargo, este rápidamente se acaba cuando la dueña de la casa, Nina (Seyfried), la atormenta con su volátil personalidad.

“Me encantaba ver a Amanda descontrolarse en las escenas, era muy catártico”, afirmó Sweeney. “Es una historia que nos dejó destruir cosas, rompimos muchas cosas para mostrar esos momentos de furia y venganza entre Millie y Nina”.

Feig aseguró que tener a estas protagonistas en "La Empleada" fue algo fantástico gracias a la química que mostraron desde el primer día del rodaje.

"Se adentraron mucho en sus personajes y me sorprendieron con lo bien que hicieron las cosas; incluso al llegar a la sala de edición me di cuenta de cosas que ni siquiera vi en el set y pensé: '¡wow, cada una de ellas tiene un nivel extra!’”, dijo el cineasta.

La elección de Seyfried y Sweeney para los protagónicos se dio por su parecido físico, explicó Feig; sin embargo, sus similitudes fueron más allá de la apariencia.

"Hay una similitud asombrosa entre nosotras, y es muy divertido trabajar con personas que viven de forma similar, que tienen ideales similares sobre el trabajo y la vida", dijo Seyfried.

Por su parte, Sweeney dijo que ya era una gran fan del libro por la trama que presenta la autora: "Me encantan las historias complejas, jugosas, locas y retorcidas. Este es un proyecto de ensueño para mí”.

